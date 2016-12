Corte en 122 y 66

Vecinos de la zona cortaron hacia las cinco de la tarde la intersección de las calles 66 y 122 quejándose por la falta de luz y agua que afecta al barrio. Según el testimonio de uno de los manifestantes, los cortes de luz se habrían ocasionado luego de que un camión que circulaba ‘arrastrase por más de dos cuadras’ un poste que sostenía el cableado que alimenta a la zona.

En este sentido, el vecino explicó que no obtuvieron respuestas por parte de la empresa proveedora del servicio, que no obstante ”se acercó para cortar los cables y se retiró sin dar mayores soluciones’. “Acá hay mucha gente que padece mucho el calor, no queríamos cortar la calle pero es la única manera de que nos escuchen”, se lamentó.