Intervinieron el Club Social

El 22 de diciembre se realizó la presentación oficial -con la consecuente confirmación pública- de la intervención preventiva del Club Social, ubicado en calle Génova entre 166 y Montevideo.

El rol de interventor fue asignado a Gabriel Miraz, postulado para el rol desde el Municipio, que inició así el camino para la normalización de la entidad.

Conforme a información presentada por el intendente Nedela, con el aval de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, los planteos surgieron debido a la inactividad social del Club y la disolución de su comisión directiva. También se reparó en la presentación que el lugar fue objeto de reiteradas denuncias judiciales por presunto juego clandestino.

Según lo que se indicó al momento de la presentación, la institución ‘evidencia la inexistencia de autoridades legítimas y permiten presumir que le entidad encuentra irregularidades en el desarrollo de su actividad social y en el cumplimiento de la normativa estatutaria’. Entre los argumentos brindados por el Ejecutivo figura también que el Club adeuda documentación post asamblearia correspondiente a los ejercicios económicos fenecidos desde el 31 de octubre del 2008 y que la última rúbrica de libros sociales fue efectuada con fecha del 7 de abril de 1999.

En la documentación presentada, figuran notas rubricadas por el Director Ejecutivo del Hospital Mario Larraín y por el presidente de Bomberos Voluntarios, según el Artículo 41 del Estatuto del Club Social instituciones señaladas como beneficiarias en caso de acefalía.

Postura municipal

El director de Asesoría Letrada de la Municipalidad, Hugo Dagorret, dio detalles de la intervención a partir de la resolución dictada por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. “El Club Social fue notificado el día viernes por una resolución de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, que interviene para lograr la normalización de la entidad. Este es un trabajo que iniciamos hace cinco meses por pedido de intendencia, el Hospital local y Bomberos Voluntarios. Según el estatuto social expresa, en caso de acefalía de la institución los bienes de la misma pasarán a Bomberos, el Hospital o el Instituto Tetamanti, que hoy forma parte de la Municipalidad”, explicó el funcionario.

“Para que Personas Jurídicas dé una intervención de este tipo es porque evidentemente el club está acéfalo o no hay presentación en tiempo y forma de las autoridades que deben estar constituidas. El registro que tenemos data que del año 1986 no hay autoridades legalmente constituidas en el Club Social. La última autoridad que tenemos nosotros es el Doctor Epeloa y de los integrantes de la comisión directiva las únicas personas que están con vida son José Luis Pendón, Ángel Modolo y el Doctor Sánchez”, señaló el letrado.

También se refirió al usufructo del lugar. En los últimos tiempos, advirtió, un particular habría autorizado el funcionamiento de una cancha de padel y un local partidario donde funciona el Centro Cultural María Roldan del referente peronista Fabián Cagliardi.

“Ignoro en calidad de qué están las personas que usufructuaban el local. Los hermanos Hachicho no figuran en nada, tampoco en la última comisión directiva que tenemos registrada”, expuso.

También se refirió a un artículo del Estatuto de la institución local. “El artículo 32 del estatuto del club dice que queda terminantemente prohibida a los socios las discusiones políticas, raciales y religiosas dentro de las dependencias de la institución, es decir que están contradiciendo al estatuto si se ejercen actividades políticas”, detalló.

“Esto pone fin a muchos años de irregularidades”, concluyó Dagorret poniendo de manifiesto que la intervención deberá buscar libros de socios, actas de asambleas y otra documentación que de no ser presentada determinaría la liquidación de la entidad. “Esto no es en contra de nadie, es a favor de la comunidad de Berisso, en donde dos instituciones prestigiosas de la ciudad son beneficiarias por Estatuto. No es un antojo del intendente municipal, está plasmado en el estatuto del Club Social que fue redactado en 1945”, concluyó.

El descargo de Cagliardi

Luego de que cobrara estado público la intervención del Club Social, la respuesta del referente del Centro Cultural María Roldán, Fabián Cagliardi, no se hizo esperar. “Solo soy un inquilino del Club Social. Estaba buscando un espacio para instalar un centro cultural. Me ofrecieron el club y a cambio me pidieron si podía reparar la institución en el tiempo que lo iba a utilizar y les manifesté que no tenía ningún problema”, expuso.

“Lo que me informaron es que la gente del club Social presentó edictos pidiendo una asamblea y que están en la instancia de ir acomodando a la institución y los papeles”, dijo también.

Para Cagliardi, el tema ‘es más político que otra cosa’. “Me involucran en un tema con el que no tengo nada que ver. Le estoy dando una mano a una institución para que vuelva a funcionar en la ciudad y el intendente está tratando de destruir a la institución. En Berisso nos conocemos todos y lo primero que debería haber hecho el municipio debería haber sido buscar a quienes fueron los integrantes de la comisión directiva”, sentenció. Está claro que se trata de una discusión que apenas asoma.