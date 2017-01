Mincarelli puso un pie en Diputados

El dirigente Juan Ignacio Mincarelli fue designado en los últimos días Prosecretario de Desarrollo Institucional de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, sitio que ocupa luego de negociaciones que encaró el peronismo de la provincia en el ámbito de la Legislatura.

“Fue una propuesta de los intendentes en conjunto con todos los diputados del peronismo. Me propusieron no como reconocimiento a mi persona, sino al peronismo de Berisso y sobre todo apuntando a la reconstrucción del peronismo de la provincia de Buenos Aires”, consignó el ex-candidato a intendente luego de confirmarse que ocupará este nuevo rol.

El cargo dentro de la Cámara le dará al representante local injerencia en temas políticos, teniendo en cuenta que sobre todo estará abocado a la articulación del trabajo entre legisladores e intendentes para el beneficio de los distritos. “En el acuerdo que se realizó con la gobernadora y otros frentes políticos, también se acordó la vicepresidencia de la Cámara y un lugar en el Tribunal de Cuentas. Estos son espacios para la oposición y permiten reconstruir el peronismo de cara al futuro”, aseveró, para luego repasar cómo fue cobrando fuerza el acuerdo. “Son acuerdos políticos que se dan en la Cámara de Diputados todos los años. Esta es la primera vez que me toca estar dentro del funcionamiento de la Cámara. Mi llegada se da por medio de los intendentes Martín Insaurralde, Gabriel Katopodis, Juan Zabaleta, Juan Pablo de Jesus y Bali Buca, ellos me propusieron”, explicó. “Han tenido en cuenta el trabajo que tuve en el distrito en función de mi tarea como concejal y Secretario de Gobierno. También tuvo que ver el trabajo que realice a nivel provincial y nacional, en donde recorrí mucho la provincia”, estableció en tal sentido.

Tras sostener que la figura de Insaurralde convoca a un ‘recambio generacional’ en la política, el berissense observó que su intención es trabajar en la misma línea.

“Es un intendente joven, de una sección electoral muy fuerte como es la tercera y peronista. Es uno de los compañeros que está llevando a cabo el recambio generacional. Que Insaurralde apueste a dirigentes jóvenes que piensan en la unidad del peronismo en el distrito y en la provincia, es un orgullo”, sostuvo.

Tampoco omitió una referencia al ex-ministro del Interior, Florencio Randazzo, proyectando un esquema político que lo tenga como uno de los principales protagonistas del peronismo.

“Lo que hizo Florencio en estos meses fue participar de todas las reuniones. Él planteó que tiene que haber unas PASO el año que viene; también planteó ampliar el número de apoderados. El 29 se realizará el Congreso del PJ donde se ampliará la lista de apoderados y habrá seguramente uno por sección electoral”, describió al cierre de esta edición. “Esto permitirá que en la presentación de listas no sea tan cerrado el esquema como lo era anteriormente. En ese sentido, Florencio Randazzo participó de las reuniones en la Cámara de Diputados y Senadores. Florencio está activo, pero pretende en marzo o abril tomar una decisión. La verdad que muchos intendentes y compañeros queremos que el que nos represente sea él”, señaló también.

El plano local

Al trazar un diagnóstico sobre la actualidad del peronismo berissense, el referente de UNICA consideró que la premisa debe ser la unidad ‘en base a cosas en común’.

“El año que viene tenemos que poner por delante al peronismo si en el 2019 queremos ganar la elección en el distrito, la provincia y la nación, porque de otra forma se vendrá un ajuste del PRO que será muy profundo y si el peronismo no se mantiene unido, va a ser muy difícil para el país”, definió.

“La unidad también es en base a cosas en común como la defensa de los trabajadores, el respeto, el amor, la construcción política para poder ayudar a la gente. No hay espacio para la corrupción, me parece que la sociedad va a demandar honestidad y sobre todo, dirigentes que defiendan los derechos de los trabajadores. Hay que buscar la mayor unidad posible y voy a trabajar para eso en el distrito”, expresó también.

Si bien todavía no confirmó algún tipo candidatura en el plano local, el integrante de UNICA dio su visión sobre los pasos que se deberían dar en el distrito. “Tengo en la cabeza reconstruir el peronismo porque en el 2019 tenemos que volver a ganar. Por ahora no estoy pensando en ser candidato, si tengo que ser o no ser candidato en función de la unidad del peronismo, no tengo ningún problema. Tenemos que recuperar el distrito, la provincia y el país. Ahora tengo una nueva responsabilidad en función de la reconstrucción de un proceso político y este nuevo rol que me toca desempeñar tiene que ver con la reconstrucción del peronismo”, indicó.

Al ser consultado sobre su visión acerca del año de gestión del intendente Nedela, Mincarelli puntualizó que el actual jefe comunal ‘no cumplió con las expectativas de la gente’. “Un sector de la población quería un cambio y eso lo cumplió, pero las formas del cambio no han sido lo que la gente esperaba. Berisso no está más limpio, más seguro, ni más ordenado y dividió a la ciudad en dos barrios: los que tienen hambre y los que tienen miedo. Hoy la gente no está feliz ni más contenta con el intendente que tiene. Por momentos actúa como concejal y uno cuando está en el Ejecutivo tiene que ejecutar”, advirtió. “Ha proliferado la designación de funcionarios. Ha hecho mucha inversión en funcionarios públicos y debería tener una gestión de diez puntos, pero la realidad indica otra cosa. Es una gestión que no pasa los cinco puntos”, dijo también.

Por último, indicó que el objetivo debe ser el de ‘seducir a la gente nuevamente para que vote al peronismo’. “Esto se logra con trabajo, honestidad, mirándolos a los ojos, mostrándonos como somos. No es momento para improvisados, porque viene un momento para dirigentes políticos que sepan lo que tienen que hacer. Tenemos que enamorar de nuevo a la gente con los valores del peronismo: honestidad, trabajo y un proyecto serio de ciudad”, concluyó.