Política de verano: Acto, dudas y dardos cruzados

En los últimos días, el concejal Maximiliano Barragán, del Frente Renovador, anunció su intención de avanzar en el ámbito del Concejo con un pedido de informes orientado a determinar el carácter ‘político’ o ‘institucional’ de un acto que recientemente encabezó el intendente Jorge Nedela en el Centro de Fomento El Carmen. Enumerando una serie de interrogantes el edil dio a entender a través de las redes sociales y en un comunicado que envió a los medios, que se trató de un acto partidario que se valió de recursos públicos, lo que dio lugar a la reacción de los referentes del Frente Cambiemos en el distrito.

El vocero del descargo fue el referente del PRO en el distrito, Alberto Amiel, quien explicó que la reunión cuestionada por Barragán se produjo el viernes 30 de diciembre en el Centro de Fomento El Carmen.

“De ninguna manera se utilizaron recursos municipales para este encuentro. Los gastos se cubrieron con el pago de una tarjeta que abonó cada uno de los asistentes”, aseveró, describiendo que contra lo que “equivocadamente aludió el concejal”, el Municipio no contrató sonido, ni aportó personal de Ceremonial ni de alguna otra área.

“Realmente no sabemos de dónde saca estas cosas. Sólo nos queda pensar que es otro acto malintencionado con el que tratan de manchar a un sector político y a la administración municipal”, enfatizó, insistiendo en que el encuentro cuestionado no fue sino una reunión familiar entre militantes del Frente Cambiemos, que se encargaron de la organización y todo lo concerniente a la cena.

A la vez, se refirió particularmente a una serie de cuestionamientos de diversa índole que efectuó Barragán en los últimos tiempos. “Ya ha tenido varias apreciaciones equivocadas. Quizás sea alguien que se confunda fácilmente”, advirtió. “Tal vez Barragán estaba acostumbrado a este tipo de manejos cuando fue funcionario del Ejecutivo anterior o cuando se autopostuló como precandidato a intendente por el Frente Para la Victoria, aunque después se pasó a otro sector”, expuso también.

Por último, señaló que la utilización de las instalaciones del Centro El Carmen fue acordada con sus autoridades sin ningún tipo de compromiso.

“Tampoco es cierto que no se puedan realizar actos de tipo partidario en instituciones; de hecho todos los sectores políticos y candidatos lo han hecho y lo hacen. Lo que no está bien es que las entidades tengan una actividad partidaria dentro de su vida social cotidiana”, consideró.

Queda conocer si los interrogantes formulados por el concejal (“¿Fue un acto oficial, ya que estaba presente el ceremonial del municipio? ¿Se realizó en un club de Barrio que fue alquilado o prestado? ¿Porque estaba un banner partidario de Cambiemos en el lugar? ¿Si era un acto político porque se hizo en un club de barrio? ¿Por qué se mostraban elementos comprados por el municipio en el acto? ¿Se usaron recursos oficiales para un acto partidario?”) llegan al recinto en alguna sesión futura.