Medidas a seguir ante la mordedura de ofidios

Desde la Secretaría de Salud Municipal informaron qué medidas deben tomarse en el caso de ser mordido por un ofidio. Primero, se debe tranquilizar al paciente, evitar que se movilice, lavar la zona con abundante agua y jabón y retirar anillos, pulseras u otro elemento que genere compresión ante el edema.

Se recomienda evitar suministrar remedios caseros; no aplicar ligaduras ni torniquetes en el brazo o pierna mordida, no quemar ni cortar la herida, no aplicar desinfectantes y no “chupar” la herida.

Frente a una posible mordedura de serpientes en niños menores de 14 años se indica su derivación al servicio de Toxicología del Hospital de Niños “Sor María Ludovica” de La Plata o la consulta en forma telefónica, a través del (0221) 451-5555 o del 0-800-222-9911 (línea gratuita). Los adultos por su parte podrán trasladarse al Hospital Zonal Mario Larraín. Será el profesional de la salud quien determine la necesidad o no de hacer tratamientos con los sueros específicos para contrarrestar la acción de cada veneno.