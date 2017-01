El SAME en línea

El miércoles de la semana pasada se puso en marcha el Sistema de Atención Médica de Emergencia. A través del 107, vía telefonía fija o celular, los vecinos pueden comunicarse para denunciar casos de emergencia en la vía pública o código rojo.

Según explicaron desde la Secretaría municipal de Salud, el servicio pudo brindarse sin mayores complicaciones pese a que hubo problemas a la hora de recibir llamadas de quienes intentaban hacer contacto vía celular.

“El servicio no se suspendió ni se interrumpió en ningún momento. La comunicación funcionó correctamente. Hubo inconvenientes con el número 107 por un problema técnico, pero a la fecha ya está restablecido y funcionando la línea directa y gratuita 107, permitiendo a los vecinos establecer contacto desde cualquier teléfono fijo y desde todas las empresas de telefonía celular”, mencionó a inicios de semana Alberto Augstaitis, secretario comunal de Salud.

Desde la Comuna se recordó que se puede acceder al SAME tanto a través del 107, como de los números de la Policía Local, Defensa Civil y Bomberos Voluntarios. Para que todas las alertas pudieran atenderse, también se abrieron las líneas 461-2592, 461-2470, 461-2636 y el 911, líneas que funcionan actualmente en el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), organismo con el que también articula el SAME.

“Los vecinos pueden quedarse tranquilos porque además de habilitar estas líneas, se han detectado emergencias en la vía pública y se actuó antes de recibir el llamado correspondiente a las líneas telefónicas”, expuso Augstaitis.

Capacitación

Los trabajadores vinculados al servicio, entre los que se encuentran el personal médico, radio-operadores y choferes fueron y son capacitados constantemente por SAME Provincia para que puedan resolver situaciones solos o en forma conjunta con personal de fuerzas de seguridad.

Leandro Nedela, Director de Defensa Civil, explicó que en forma conjunta con Bomberos Voluntarios y la Policía se trabaja de manera articulada con el SAME, manteniendo una comunicación fluida a través de Nextel, VHF (radio) y líneas telefónicas. “Desde los distintos entes de Seguridad como Bomberos, Policía o Defensa Civil se puede transferir la llamada al SAME vía directa”, indicó.

Primeras atenciones en la vía pública

A través de la Secretaría de Salud se informó que el servicio ya efectuó las primeras atenciones, consideradas de menor complejidad. Desde la puesta en marcha del sistema hasta inicios de esta semana, se registraron entre 15 y 20 atenciones.

“La ambulancia demoró entre 3 y 7 minutos en arribar a los lugares de los hechos, frente a antecedentes que registraban una tardanza no menor a 30 o 40 minutos”, expuso con entusiasmo Augstaitis.

El responsable del área municipal de Salud, precisó que “por fortuna fueron en general casos menores, como accidentes de motos, fracturas y mordeduras de perro que no arrojaron mayor gravedad, pero sí una necesaria y efectiva atención”.