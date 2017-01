Durante la noche del viernes, el llamado de una vecina al Cuartel Central de Bomberos advirtió sobre un principio de incendio en una vivienda de calle 18 entre 162 Norte y 163, en la que no se encontraban sus dueños. Al arribar la dotación al domicilio, ya se encontraba personal policial intentando apagar con baldes de agua los pequeños focos generados en una ventana y en la mesa del inmueble. En diálogo con el Semanario, el jefe de Bomberos, Roberto Scafati, aseguró que a la espera de las pericias no se puede descartar que el incendio haya sido intencional. “Por mi experiencia no descarto esa hipótesis, ya que el fuego podría haber comenzado en la parte exterior de la ventana ingresando por la misma hasta tomar el mantel de nylon”, explicó.