Convocan a marcha a un mes de la muerte de Axel y León Wilchen

Transcurrido un mes de la tragedia vial en la que perdieron la vida Axel Wilchen y su hijo León de 7 años, familiares y amigos convocan a una marcha que este sábado desde las 16:30 unirá la esquina de 30 y 157 y el sitio del accidente, sobre Avenida Perón. A pie, quienes se plieguen a la convocatoria reclamarán el esclarecimiento del hecho, pedirán justicia y se pronunciarán contra el olvido.

El último 28 de diciembre, Wilchen regresó de su lugar de trabajo, en calle 53 entre 8 y 9 de La Plata, luego de completar su jornada laboral. Los chicos lo esperaban en el Barrio Obrero, en casa de su madre, listos para subirse a la moto e ir a descansar a su casa.

“Axel buscó a los nenes, programó con mamá la fiesta de fin de año y subió a la moto para regresar a su casita nueva, cerca de 122 y 66. Transitaba todos los días por la Avenida Perón”, recordó Ariel Wilchen, su hermano mayor.

A mitad de camino, la moto en la que viajaba Axel junto con su hijo León, de 7 años, y Juan Sebastián, de 5, impactó contra un Peugeot 308 color bordó, guiado por una funcionaria policial identificada como Marcela Petto. Axel y su hijo mayor perdieron la vida en el acto, mientras que Juan Sebastián avanza en su recuperación en el Hospital de Niños de La Plata.

Responsabilidades a determinar

A treinta días de la pérdida de su hermano y su sobrino, Ariel Wilchen aseveró que la mujer que conducía el automóvil lo hacía excediendo el límite de velocidad previsto para el acceso. “Ella golpea a la moto de atrás, con el costado del acompañante, y la arrastra más de 80 metros”, declaró, observando que si el auto hubiese estado circulando dentro de los límites permitidos, el desplazamiento no debería haber sido de semejante magnitud.

También expuso que la mujer se aceptó someterse a una extracción de sangre. “Sé que estaba dentro de sus derechos negarse a las muestras de sangre, pero muchos testigos se acercaron para contarme que vieron a la mujer arrojar latas de cerveza desde el automóvil”, declaró.

Ariel Wilchen es el mayor de cuatro hermanos y cumple funciones como policía, tal como lo hacía su padre. “También perdimos a nuestro padre en un accidente de tránsito, mientras cumplía funciones como hombre de la ley”, evocó, confesando como policía, en este caso siente impotencia ante algunas situaciones que no terminan de ‘cerrarle’.

“Me comentaron que la mujer fue trasladada de inmediato a la comisaría Cuarta de Villa Argüello, cuando las actuaciones correspondían a la Comisaría Segunda”, planteó, “No hay un día que no llore a mi hermano y a mi sobrino. Ni siquiera en el cumpleaños de mi hijo pude regalarle una sonrisa”, se lamentó.

Finalmente, y consultado respecto de la convocatoria para este sábado, definió que la caminata “es para que nadie más tenga que morir ni llorar”.

Juanse ‘come yogurt y se ríe’

El menor de los hijos de Wilchen lleva el nombre del máximo ídolo de la familia, la ‘Brujita’ Verón. Juan Sebastián se encuentra hoy estable en el Hospital de Niños de La Plata. “Le quitaron la sonda, come yogurt y su cara lo dice todo; es un gordito feliz”, comunicó Nayla, su madre, a través de su cuenta de Facebook a inicios de semana.

Inmediatamente después del accidente, el pequeño fue trasladado de urgencia al Hospital de Niños, donde se mantuvo en estado crítico durante las primeras dos semanas. “Llegó con un shock producto del golpe”, contó Ariel, quien además de ser tío es padrino del pequeño. “A la semana comenzaron a despertarlo, pero Juanse siempre que abría los ojos lloraba, tenía la mirada fija”, relató.

Durante esta última semana, además de quitarle la sonda, los médicos comenzaron con la rehabilitación para que pueda mantenerse en pie por sus propios medios. Ariel -‘el parrino’ como lo llama Juanse- aseguró que el niño se está recuperando y hasta hace bromas. “Mis hermanos y yo decidimos pelarnos como Axel y cuando Juanse me vio así no dudo en burlarse”, expresó.

Controles crecientes que nunca alcanzan

Conforme a datos revelados por la Secretaría municipal de Gobierno, durante el año 2016 los operativos que se llevaron adelante en el distrito en materia vial derivaron en la confección de 5.584 actas, relacionadas con faltas varias, como la ausencia de casco en motociclistas, conductores alcoholizados, mal estacionamiento, documentación vencida o falta de seguro o VTV.

José Manuel Méndez, responsable del área, subrayó que estas más de cinco mil quinientas actas muestran un importante aumento en comparación con las alrededor de mil quinientas labradas a lo largo de 2015, parámetro que según expone permite advertir la energía puesta en el abordaje de la temática. “Si bien se cometen infracciones de tránsito, al mismo tiempo se va mejorando la situación general”, definió.

Al referirse al número de vehículos secuestrados, especificó que a lo largo de 2016 fueron 1.226, contra 185 secuestrados en 2015. Repasando otro importante ítem estadístico, informó que durante el año pasado se labraron 77 actas en el marco de controles de alcoholemia, muchos de los cuales revelaron un alto grado de consumo de alcohol en los conductores.

“Está claro que hay que seguir adelante con estos controles porque se va generando conciencia en los vecinos. La situación está mejorando pero falta mucho y también se necesita un cambio en la conducta de los conductores”, reflexionó, advirtiendo que los controles y las tareas preventivas se incrementarán este año, a través del accionar de la Coordinación municipal de Seguridad Vial, con el apoyo de áreas que abordan la problemática en Provincia y Nación.

Desde su rol de Coordinador municipal de Seguridad Vial -que se suma a la experiencia de varios años en la ANSV- Federico Langone mencionó que durante el último año se contabilizaron en la ciudad 18 decesos producto de siniestros en la vía púbica. “Fueron pérdidas que podrían haberse evitado con más conciencia por parte de la gente y con más controles y presencia nuestra”, expone con dolor.

“Esta semana tuvimos un choque entre motos y en una de ellas viajaban 4 personas”, ejemplificó, agregando que si bien a veces no puede obviarse el factor económico que enfrenta cada familia, ‘es preferible demorarse esperando un colectivo, a sufrir las consecuencias’.

Por otra parte, adelantó que desde marzo, los trámites para obtener por primera vez la licencia serán más estrictos. “Además de rendir las pruebas, quienes quieran sacar el registro van a tener que hacer un curso de seguridad vial. Sin ese papel no podrán obtener la licencia”, advirtió. “El objetivo es que la sociedad comprenda que portar una licencia no es un derecho sino una responsabilidad, porque nosotros no podemos subir un inspector a cada moto”, concluyó.