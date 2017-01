Una promesa en Judo que ya entrena con la Selección Nacional

Con apenas 19 años, la judoca Aldana Galeano se instaló como una promisoria figura del deporte berissense. La obtención de varios títulos nacionales permitieron por ejemplo que fuera convocada a entrenar con el equipo de la Selección Nacional, que tiene entre sus figuras sobresalientes a Paula Pareto, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

Galeano se inició en las artes marciales a los ocho años en el gimnasio del barrio Juan B. Justo, donde dio sus primeros pasos y se formó hasta los 11 años. “Después la actividad del Judo dejó de darse y fue ahí cuando tuve que dejar momentáneamente”, recuerda. “Mi profesor comenzó después a dar clases en Ensenada. Yo era chica, no me dejaban ir sola y mi mama no podía llevarme. Me había olvidado del judo”, continúa.

Sin poder hacer lo que le gustaba, pero fuertemente atraída por la actividad física, comenzó entonces un derrotero por otras disciplinas, como patín y fútbol. Hasta que llegó el día en que, vía Facebook, pudo reencontrarse con su profesor Heriberto Antonelli, quien la invitó a retomar los entrenamientos en Judo en Ensenada.

Así se produjo el retorno a una actividad en la que hoy es una clara referente juvenil. “Enseguida me animé a participar en diferentes torneos. En el primero que participé quedé primera, así que me dieron ganas de seguir compitiendo”, menciona.

La judoca participó de certámenes nacionales y sudamericanos. En el Nacional que se celebró a fines de 2016 en Mar del Plata fue campeona. También fue convocada a participar de los Panamericanos, pero tratándose de una actividad amateur, no llegó a reunir los recursos que hubieran hecho falta para viajar.

En los últimos días, la deportista tuvo la oportunidad de comenzar a entrenar en el CENARD con la Selección Argentina, oportunidad que buscó aprovechar al máximo.

“Estoy contentísima. Me fui una semana con las mejores del país y a la vuelta tuve una super noticia: me dieron un lugar en la agrupación María Roldán, con la intención de que el Judo vuelva a Berisso”, advierte.

La actividad en el espacio que funciona en Génova entre 166 y Montevideo comenzará el 7 de febrero. Las clases se desarrollarán martes y jueves de 19:00 a 21:00, en forma gratuita.