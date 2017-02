La propiedad de la tierra, permanente prenda de conflictos

El Coordinador municipal del área de Tierra y Vivienda, Paulo Ferreira, repasó la situación que derivó de un intento de usurpación de terrenos en Barrio Obrero.

La Comuna actuó para impedir que un grupo de vecinos ocupara tierras en el Barrio Obrero, luego de que el titular del terreno presentara una denuncia por usurpación. A mitad de semana, una familia seguía instalada allí en precarias instalaciones, a la espera de obtener una respuesta a su necesidad habitacional, mientras l resto de las familias mantenían conversaciones con funcionarios municipales.

El Coordinador municipal del área de Tierra y Vivienda, Paulo Ferreira, repasó los pasos dados luego de certificar la usurpación en la zona. “Un grupo de 26 familias irrumpe sobre una parcela de la calle 33 entre 162 y 163. Estas parcelas son de dominio privado y como en todo procedimiento intervino la policía. También se contactó al propietario de los terrenos, que se presentó en la Comisaría Segunda e hizo la denuncia correspondiente, la que quedó caratulada como tentativa de usurpación. Ni bien la policía se retiró, volvieron algunas familias a la parcela. No están edificando, pero están ocupando los terrenos”, describió.

El funcionario también tuvo contacto con el propietario del terreno. “El titular de la tierra presentó los papeles como titular de la parcela. Nosotros corroboramos la titularidad en el Registro de la Propiedad y no hay dudas que el terreno tiene una titularidad privada. En su momento este terreno fue municipal, por eso hay una confusión de los usurpadores”, expuso.

Instancia judicial

Al referirse a la situación actual, Ferreira se refirió al accionar judicial en marcha, indicando que desde el área a su cargo, también se comenzó a trabajar en un informe sobre la situación de los ocupantes, integrantes de alrededor de 26 familias.

“En estos momentos la causa se encuentra en Fiscalía y para cualquier actuación, al ser una propiedad privada, el propietario tiene que manifestarse y el fiscal determinar los caminos a seguir”, sostuvo.

“Como área de Tierra y Vivienda lo que hicimos fue una intervención social como hacemos en cada uno de los casos donde sucede una toma de terrenos. Lo que hacemos es detectar la situación de las familias, quienes son y cuáles son las necesidades en cada caso. Hay una familia que está establecida: se trata de una señora con niños que se encuentran en situación de calle. Los otros casos son vecinos del barrio que alegan vivir en situación de hacinamiento. Estamos terminando de hacer el relevamiento”, detalló.

Situación de terrenos en el distrito

Con respecto a otros conflictos de toma de tierras que se suscitaron en la ciudad, el funcionario advirtió ‘que se comienzan a observar’ resultados del trabajo del área que coordina. “A fines del año pasado comenzamos a tener algunas luces favorables al trabajo que estamos haciendo del relevamiento de terrenos que hicimos en todo el distrito. Uno de los puntos positivos es que el Municipio adhirió a la ley 14.449 de promoción del derecho a la vivienda y un hábitat digno y sustentable de la provincia de Buenos Aires. Esta ley nos da muchas herramientas para la regulación de asentamientos, así como también para la producción de suelo urbano”, indicó.

También acotó que se encararon reuniones con la Subsecretaría Social de Hábitat y Urbanismo. “En esas reuniones presentamos alrededor de 16 casos de conflicto que tenemos en el distrito. Confiamos en que durante este año vamos a tener soluciones concretas para cada uno de los casos de los barrios Santa Cruz, Santa Teresita y Néstor Kirchner. Cada caso es único, porque son distintas las cuestiones técnicas de la tierra; hay terrenos que no están regularizados y otros tienen problemas judiciales”, expresó.

En búsqueda de tierras

Por último, Ferreira se mostró confiado en la concreción de planes de vivienda para el distrito. “Estamos con algunos proyectos con terrenos municipales. Otros son privados que están dispuestos a negociar con la comuna para generar suelo urbano, pero dependemos también de los recursos para infraestructura, que es lo más complicado. No queremos generar falsas expectativas, ni prometer nada, somos responsables en nuestro accionar”, describió. “Ya hemos visto qué ocurrió con los vecinos del barrio Santa Teresita, que ocuparon un lugar en el cual no están dadas las condiciones porque no tiene los servicios. Estamos tratando de generar proyectos responsables y con criterio; no se puede improvisar en ese sentido”, concluyó.