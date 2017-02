Guardavidas en pie de guerra

Luego del paro que el gremio decretara el último fin de semana, representantes del Sindicato de Guardavidas SIGUR expusieron nuevamente su problemática en el Concejo Deliberante, denunciando que el Municipio no cumplió con lo expuesto en una serie de actas acuerdo firmadas en días en los que comenzaba la temporada.

“Hubo un noventa por ciento de acatamiento al paro en la principales playas que son La Balandra y Municipal. Llevamos a cabo esta medida de fuerza luego de un largo período de lucha que comenzó el 15 de noviembre”, informó Martín Idiart, secretario general de la filial berissense del gremio. “Tuvimos más de cuarenta reuniones, más de diez actas-acuerdo firmadas por el Municipio; tuvimos entre ocho y diez interlocutores por parte de la comuna y llegamos al día de hoy con un paro por tiempo indeterminado y con la imposibilidad de llegar a un acuerdo en materia salarial y elementos de seguridad”, aseveró.

Para Idiart, al Intendente ‘no le interesan la gente y los guardavidas’. “La última acta acuerdo se firmó el 28 de octubre y no se cumplió porque el Municipio no la cumplió. Creemos que es una actitud de desidia por parte del intendente porque no le interesan la gente y los guardavidas; tampoco le interesa dejar las playas sin cobertura; incluso amenaza a los trabajadores con despedirlos o descontar los días de paro”, remarcó, señalando que en el documento firmado se fijaba un incremento salarial, la entrega de elementos de seguridad contemplados por la Ley 14.798 y otras cuestiones que hacen a la labor operativa. “No se cumple lo pactado y esto hace imposible desarrollar la tarea”, insistió.

El representante de SIGUR Berisso se refirió además al encuentro con concejales del Frente Renovador y el interbloque PJ-FPV / Frente Peronista Berissense. “En el Concejo Deliberante reiteramos la denuncia que hicimos el 21 de noviembre en este mismo Cuerpo. Vamos a volver a exponer la problemática y vamos a hablar con todos los bloques inclusive el del oficialismo. Vamos a pedir que se eleve un pedido de informes al Intendente”, indicó.

El jueves de esta semana, las partes estarán nuevamente cara a cara en un encuentro pautado en la Municipalidad. Los integrantes de SIGUR manifiestan no obstante que la medida de fuerza se sostendrá hasta obtener respuestas a los planteos.