Este viernes a partir de las 14:00 se llevará adelante la primera edición del “Encuentro de Poetas en la Isla”, motorizada por un grupo de escritores coordinado por la escritora Ángela Gentile. Si la lluvia frustrara la posibilidad de embarcar a la Paulino, la actividad se realizará de todas formas, aunque en la sede del CEyE y desde las 19:00.

“La propuesta nace por mi necesidad de ensamblar la palabra al espacio más libre que tenemos en Berisso. Allí donde la frontera es agua. Además, porque nos enorgullecemos de ser ciudad y contar con una isla”, mencionó Gentile al referirse al Encuentro, subrayando que apenas echó a andar la idea, se sumaron entre otros Mónica Claus, Julio Coronel, Eduardo Manso, Daniela Mondelo, Julio Ariel Milat, Aníbal Guaraglia y Víctor Valledor, quienes dieron forma a un equipo de trabajo. También se consiguieron las adhesiones del área cultural de la compañía Seguros Rivadavia y de la Editorial Del Árbol.

La convocatoria se extendió a unos 80 poetas de la región. “La intención es reunir generaciones, tendencias expresivas y tradiciones poéticas, revalorizando el esfuerzo de haber apostado a la poesía, de no haberla abandonado”, observa la escritora a cargo de la propuesta.

La inscripción se realizó vía correo electrónico y en forma personal, explicando que quien no estuviera inscripto no podría leer. No por mala voluntad, sino por razones organizativas. Claro que quien desee acercarse para escuchar o acompañar a los poetas podrá hacerlo libremente y será bienvenido.

Para complementar la propuesta, Daniela Mondelo y Julio Ariel Milat oficiarán de guía de quienes quieran realizar un recorrido histórico-natural por el lugar. También se venderán ejemplares de libros de los poetas participantes.