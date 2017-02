Principio de asfixia por inhalación de humo

Aproximadamente a las 7 de la mañana, un principio de incendio afectó una vivienda de calle 26 entre 172 y Av. Montevideo. El siniestro fue percibido por un vecino, quien dio aviso de inmediato a la guardia de Bomberos. Minutos más tarde, miembros de una dotación del Destacamento 2, bajo el mando del suboficial mayor Mario Belonni, resolvieron el problema, que tenía su origen en un turbo ventilador. No obstante, la propietaria de la casa, identificada como María Cintia Estrada, así como un nene que se encontraba en el domicilio debieron ser trasladados en un móvil del SAME al Hospital, al presentar síntomas de principio de asfixia producto de la inhalación de humo. La vivienda no sufrió daños importantes, más allá de algunos efectos en la instalación eléctrica.