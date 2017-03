Preocupación por acto intimidatorio en Radio Sur

Intimidación a periodistas y personal de Radio Sur

Nos quieren callar En el programa Kilometro 0 se vivieron momentos de mucha tensión, cuando un grupo de personas, que aún se intenta identificar, ingresaron violentamente a la sala del Operador y desde allí increparon con gritos e insultos al entrevistado, Walter Helguera y a los periodistas Manuela Chueco y Marcelo Marsicano.El hecho ocurrió en los estudios que la radio tiene en el edificio de la calle Montevideo y 2, mas conocido como "el polígono", cuando una patota ingresó al recinto del primer piso, utilizando una mentira; "venimos con Walter Helguera", dijeron y pasaron, una vez dentro, deambularon por las distintas oficinas preguntando en forma agresiva; "¿acá es la Difusión de Helguera?", cosa que ya dennota que no solo no sabían en donde estaba la Radio, sino que tampoco estaban escuchando Radio Sur, imaginando, los asustados empleados municipales, que lo que buscaban era la radio, desde una de las oficinas lo enviaron a la puerta que corresponde a la entrada de Radio Sur. una vez allí abren la puerta y se encuentran con Ceferino Cespedes, un habitué del programa de Manuela, a quien increpan preguntando; "¿Vos sos Helguera?", lo cual demostraría que tampoco conocían la cara de quien venían a buscar, ante la negativa del artista local, se abren paso hacia la sala del operador, en donde vidrio por medio, estaban Walter Helguera con Manuela y Marcelo, haciendo una nota, al ahora despedido, proveedor municipal. En ese momento quién comandaba el grupo, comienza a insultar a Helguera; "Hijo de Puta, vos le debes plata a los pibes, chorro…", se alcanza a escuchar, mientras que al aire, tanto Helguera como la conductora, Manuela Chueco, repetían, "¿quien sos y de donde sos?", aunque del otro lado seguían lloviendo insultos.Es ahí cuando el otro periodista, Marcelo Marsicano, sale del Estudio y va en busca de su compañero operador que se encontraba en medio de un momento realmente tenso y violento, al llegar del otro lado se da cuenta que las personas no son tres, como se veía desde el estudio, entre ellas una mujer, sino que eran varios mas y con la ayuda de Jorge Biancuzzo, mítico operador de la radio, logran sacar a estas personas del área del operador, aunque continúan increpando, ya no solo a Helguera, sino a todos los que estaban en la emisora, mas aún, cuando la propia conductora de Kilometro 0, Manuela Chueco, sale intenta un diálogo y es increpada; "ustedes le hacen la segunda son unos hijos de puta…", entre tanto griterío, se oye a la mujer del grupo decir, "Somos de Berisso, de la 34", cosa que confunde a Manuela Chueco, ya que Helguera es un reconocido hombre de la Franja y la Delegación 1 y esta gente está muy distante de esta zona.Finalmente estos violentos se van, evidenciando que su intención no era, ni fue nunca manifestar sus denuncias, sino provocar y amedrentar. Al momento se hacen presente efectivos del comando de patrullas y un personal femenino de Prefectura, quienes custodian a los invitados al programa.Todo lo dicho queda registrado por las cámaras de seguridad de la radio, quedando a dispocisión del fiscal interviniente.

