ATE en el Ministerio de Trabajo y junto a la marcha docente

Ayer se llevó adelante la primera de las dos jornadas del paro nacional dispuesto por ATE para exigir la reapertura de paritarias y una discusión a la que no se imponga un ‘techo salarial’.

Los estatales movilizaron inicialmente a la sede del Ministerio de Trabajo de la Nación, en donde se llevó a cabo un acto durante el que hablaron referentes de ATE, la CTA Autónoma, CICOP, la CONADU Histórica y FESPROSA, entre otros.

Luego, la columna se dirigió al denominado ‘Palacio Pizzurno’ para acompañar el reclamo del sector docente. En el trayecto, la caravana se unió a la APOPS, que junto con ATE desplegó la bandera de la CONAGRES (Coordinadora Nacional de Gremios Estatales).

Hugo ‘Cachorro’ Godoy, secretario general de ATE Nacional, señaló que la marcha se organizó para protestar ante la ‘violencia brutal que ha desencadenado Macri contra trabajadores para quitarnos derechos’. “El Ministro de Trabajo es el encargado de violentar nuestros convenios colectivos, el que nos quiere imponer un techo del 18% en la discusión salarial. Quieren que aceptemos pasivamente la pérdida salarial que tuvimos el año pasado y que aceptemos del mismo modo la pérdida de este año”, señaló.

“La unidad de los trabajadores no es un acuerdo entre cuatro o cinco dirigentes. No es un corte y pegue de siglas sindicales. La unidad se construye debatiendo, peleando y construyendo no solamente la oposición a la política económica y social del Presidente Macri, sino también creando un programa desde los trabajadores para ser una alternativa para que, definitivamente, los que generamos la riqueza estemos en condiciones de decidir cómo se distribuye”, aseveró.

Para Oscar de Isasi, secretario general de ATE Provincia y de la CTA bonaerense, la protesta constituyó ‘la primera derrota, en términos políticos, que ha sufrido la gobernadora Vidal’.

“Cuando los estatales, hace un mes atrás, planteamos la necesidad del paro de 48 horas. Allí empezó el debate. Cuando lo resolvimos se profundizó. Cuando los docentes plantearon el paro de 48 horas, fue debate nacional que los dirigentes sindicales vamos por un lado, y los docentes, los auxiliares, los enfermeros y los profesionales de la salud van por otro. Pero la única verdad es la realidad, y la realidad es que hoy el paro en la Provincia de Buenos Aires supera al 90 por ciento y sentimos un fuerte respaldo en nuestro reclamo”, estableció el dirigente.