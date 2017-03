Con las elecciones a la vista, el Frente Renovador mide la cancha

El dirigente Ángel Celi describe el panorama del massismo en la ciudad, haciendo referencia a expectativas, proyección y deserciones.

El concejal Ángel Celi analizó la situación del sector que representa en el distrito en un marco en el que aún se esperan definiciones en los distintos niveles de representación y se ensayan posibles acuerdos con estructuras no peronistas.

“A nivel nacional el Frente Renovador intenta conjugar con el espacio de Margarita Stolbizer. Creemos que esta elección tiene mucho que ver con lo que plantea el gobierno nacional y ante esta situación Sergio Massa se presenta nuevamente como una alternativa seria para la ciudadanía”, estableció el dirigente.

En ese contexto, planteó que en este año electoral ‘la gente va a tener que definir una fuerza política que actúe con responsabilidad’. “El Frente Renovador demostró en todo este tiempo la firmeza y claridad en su posición. No tuvo ninguna duda en apoyar al gobierno para que tenga gobernabilidad, ni le tembló el pulso cuando denunció al gobierno en el conflicto de intereses, en medidas en contra de la gente o en la crítica constructiva para que el gobierno rectifique su rumbo”, expuso Celi, subrayando que la posición de la fuerza no es la de ‘oponerse por oponerse, solamente para hacer daño’, sino la de generar proyectos detrás del objetivo de mejorar la calidad de vida de la gente.

En el plano local, aseguró, el trabajo también sigue la premisa de ‘no poner palos en la rueda’ al oficialismo. “Desde nuestro espacio acompañamos todo aquello que creíamos que era saludable para el gobierno. También hicimos propuestas al Ejecutivo y en medidas o proyectos que querían aplicar le pusimos un freno. La fortaleza que tiene el Frente Renovador tiene que ver con el sentido común y de esa línea no nos vamos a mover”, definió.

Luego aceptó referirse a alejamientos importantes que sufrió el sector. La primera en apartarse de la línea política que comanda Celi fue la actual edil Sandra Carzolio, quien conformó una línea interna del Frente Renovador denominada ‘Perón Vive’ a fines del año pasado. Al respecto, consideró que las pretensiones son ‘personalistas’ y que ‘no corresponden a un sector definido dentro de la estructura del espacio que lidera Sergio Massa’. “El Frente Renovador tiene un único espacio en el distrito, al que nosotros representamos. Lo demás son personalidades sueltas, sin espacios consolidados. En definitiva si en el 2017 tienen intenciones de participar está la posibilidad de las PASO”, sentenció.

Otro rumor de alejamiento que confirmó Celi es el caso de la actual presidente del Consejo Escolar, Alejandra Purvis. “Según lo que transmite, sigue perteneciendo al Frente Renovador. Está cumpliendo una función en el Consejo Escolar por el Frente Renovador. Estamos teniendo dificultades de conexión porque nuestro sector piensa de una forma y ella actúa de otra”, definió, aunque aclaró que por el momento no se trata de un distanciamiento definitivo.

“En política no hay distanciamientos definitivos, mucho más cuando no hay motivos. Siempre uno trata que prevalezca el diálogo y la comunión. No hay ningún problema si quiere seguir trabajando dentro del Frente Renovador”, indicó.

El Frente Renovador cuenta con una representación importante dentro del Concejo, situación que lo ubica como una especie de ‘árbitro’ en las votaciones.

“No tenemos ni la llave, ni manejamos el Concejo para un lado u otro. El Frente Renovador utiliza el sentido común y actúa con responsabilidad como fue el caso de aumento en las tasas donde nuestro espacio generó una propuesta. Nunca tuvimos la misma actitud que por ejemplo tuvo el radicalismo en los últimos años cuando era gobierno Slezack en no darle un aumento de tasas. Nuestro sector hizo una propuesta de tasas razonable con la gestión anterior y lo hicimos con la actual gestión comunal”, advirtió Celi.

Haciendo referencia al trabajo reciente en el ámbito legislativo, el concejal destacó el proyecto para la construcción de un monumento a Juan Berisso. “Fue una iniciativa de la Sociedad Italiana. Presentamos un proyecto en el Concejo Deliberante para la construcción del monumento al fundador de la ciudad. El proyecto se aprobó por unanimidad y el intendente acompañó también esta iniciativa. Ahora esperamos que en el corto plazo se pueda avanzar en la convocatoria de profesionales para realizar los primeros bocetos para su construcción y esperamos que el monumento sea un orgullo para la ciudad”, expuso.

Futuro político

En el plano de recientes realineamientos políticos que encara el sector en este año electoral, Celi relativizó sus aspiraciones personales y estableció pautas para fortalecer el armado local.

“Todavía queda que corra mucha agua por debajo del puente. Hablar de listas o candidaturas es precipitado. A lo que estoy abocado es a la consolidación del espacio con un grupo de jóvenes que han madurado y han aprendido a hacer política. Nuestro objetivo es la formación de dirigentes a futuro. Por supuesto que todos tenemos aspiraciones o deseos de crecer y tener representación por fuera del distrito, pero mi meta es trabajar fuertemente en el armado local”, indicó.