“Había una sensación rara; como que algo malo iba pasar”

Después del recital con ribetes trágicos que brindó el sábado el Indio Solari en Olavarría, los seguidores del cantante vivieron una odisea en la vuelta a casa. Desde la ciudad, fueron al menos cinco los micros que partieron en la noche del viernes hacia la cita en el centro de la provincia y que padecieron en carne propia las complicaciones posteriores al recital.

En diálogo con el Semanario, Cristian Fernández -berissense que asistió al show- relató cómo fue la llegada al predio, el desarrollo del recital en el que perdieron la vida dos personas y las dificultades que se presentaron a la hora de regresar. Respecto a los momentos previos al espectáculo, el seguidor del Indio expresó que ‘el clima no era el de siempre’ y que ‘había una sensación rara; como que algo malo iba a pasar’.

Horas antes del show, describió, ya había personas tiradas en el suelo y sumamente intoxicadas por el consumo excesivo de alcohol y drogas, siendo éstas las que generaban el malestar empujando y pegándole a la gente para avanzar.

En tal sentido, opinó que en los últimos años el público del Indio ‘creció para mal’ y que a diferencia de recitales anteriores, en éste se vio a muchos ‘descontrolados’, que querían avanzar entre la masa a cualquier costo y terminaban chocando contra una pared. Conforme al relato del berissense, la salida también fue caótica, porque la que se marcaba como zona de egreso estaba cerrada. “Dejaron sólo una salida abierta, de manera tal que muchos terminaban buscando un agujero por donde salir antes”, sostuvo.

“Muchos micros tenían órdenes de volverse a un horario y terminaban dejando personas. En el caso nuestro asumimos previamente el compromiso de no volver hasta que estén todos los pasajeros. Cuando llegué a casa muchos me habían escrito por Facebook para ver si había visto a tal o cual persona. Respecto de la mayoría de esas personas, tomé conocimiento que al rato aparecieron sanos y salvos”, comentó también Fernández.

Luisina, otra berissense que asistió al recital -en este caso viajando en forma particular con familia y amigos- se refirió a sus vivencias durante la jornada. “Nunca piden entrada porque es imposible controlar a semejante multitud. La seguridad termina optando por dejar pasar a todos, porque de otra manera se les arma un motín de gente afuera. Faltaba gente de la organización para señalar la salida o para brindar una ayuda. No había nadie”, narró. “El lugar se desbordó de gente y muchos no saben controlarse”, dijo también.

En su caso y más allá de lo caótica de la salida, no fue un recital demasiado diferente a anteriores. “Yo tuve la suerte de vivirlo como siempre. A la salida cortaron accesos y teníamos que irnos todos por el mismo lugar, pero más allá de eso, nosotros no tuvimos mayores problemas. Nos enteramos de la desgracia al llegar a casa”, reveló.