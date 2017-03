CEYE abre el año ante Capital Chica

Esta miércoles a las 21:30, el equipo mayor del CEYE disputará su primer partido oficial del año, en su retorno a la zona B1 del básquet de la APB. El rival será Capital Chica, en Los Hornos, en el marco del inicio del torneo Apertura.

Para esta noche, los estudiantiles no contarán con uno de sus refuerzos, ya que el grandote pivot Aarón Casanovas no será de la partida a raíz de una dolencia física. Pero sí estará en el equipo -en su retorno a la institución luego de dos temporadas- el base Lázaro Clauser, quien se sumará a la base de jugadores integrada por Aureliano Falocco, Andres Noetzly, Pablo Damia, Carlos Rainski, Lautaro Alí, Jorge Rubio y Nahuel Aguirre como fichas mayores a los que se suman los sub 21 Lucio Cassasa, Santiago Perkins, Ivan Vertbichi y Tomas Bejger.