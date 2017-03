Municipales pararán martes y miércoles

El STMB pide un aumento del 21% y el Ejecutivo ofrece un 20% en dos tramos (marzo y agosto). La medida de fuerza se anunció esta tarde, en las puertas de la Municipalidad.

Al mediodía, trabajadores municipales llevaron adelante una movilización a las puertas de la Municipalidad. La cúpula del STMB exigió al Ejecutivo comunal un 21 por ciento de aumento, siguiendo con el pedido aprobado en su asamblea. Luego de varias horas de negociación, la propuesta fue rechazada por la comuna, por lo que el sindicato decretó un paro total de actividades por 48 horas que abarcará martes y miércoles de esta semana. Según se señaló, durante ambas jornadas sólo funcionarán guardias mínimas en el Cementerio Municipal y el Hogar de Ancianos.

La marcha unió el playón Padre Carlos Cajade del Centro Cívico con el edificio del Palacio Municipal, en 6 y 166, haciendo un alto frente a la sede del Concejo Deliberante, en Montevideo y 8. Ya frente al Municipio, la columna exigió la presencia del jefe comunal, alternando en sus cánticos uno que pidió ‘que se vayan todos’. A la protesta se sumaron también afiliados a la seccional local de ATE, encabezados por su secretario general Juan Murgia. También dijeron presentes concejales del interbloque PJ-FPV / Frente Peronista Berissense y del Frente Renovador, además del ex-secretario general del STMB, Alfredo Dulke.

Luego de una reunión con autoridades que tuvo lugar en el despacho del jefe comunal, representantes gremiales confirmaron ante los trabajadores movilizados el paro por 48 horas. “El acta acuerdo que íbamos a firmar el día viernes no prosperó. Hoy le presentamos al intendente nuestra misma propuesta, pero fue rechazada. Al no llegar a un acuerdo con el Ejecutivo, se van a parar todas las dependencias municipales por 48 horas. Solo dejamos las guardias mínimas en el Cementerio Municipal y el Hogar de Ancianos. El servicio de recolección también para; los camiones contratados esperamos que se aboquen a los residuos no habituales”, mencionó el secretario adjunto del STMB, Claudio Hiser.

Más allá del rechazo al aumento exigido por el gremio, Hiser advirtió que de todas formas se trató de un día importante para el sector. “Queremos dejar bien en claro cuál es la postura de nuestro gremio. Tenemos el apoyo de nuestros compañeros, que cuando han sido convocados, están y hoy el Ejecutivo les está faltando el respeto”, consignó.

La propuesta municipal

Culminado el encuentro y con el paro lanzado, a través de sus cuentas en las redes sociales, el intendente Nedela hizo público en qué consiste la propuesta formulada a los sindicatos que participan de la paritaria municipal. Allí, se advierte que la propuesta consiste en un 20% de aumento en dos tramos (Marzo y Agosto), que llevaría los sueldos brutos a algo más de 15 mil pesos en agosto, para las categorías más bajas del escalafón.

