Protesta de movimientos sociales

Durante la mañana de este jueves, integrantes de movimientos sociales llevaron adelante una marcha a las puertas de la Municipalidad para plantear varios reclamos del sector. La movilización, de la que participaron la Corriente Clasista Combativa (CCC), acompañados por columnas de la CTEP y la CTA, se inició en el playón Padre Carlos Cajade y culminó en las puertas de la Municipalidad, luego de un alto en el Concejo Deliberante.

El referente local de la CCC, José Caraballo, subrayó que se decidió movilizar para para hacer el visible una serie de reclamos que viene planteando el sector. “Hay cuatro reclamos concretos. Uno tiene que ver con el crecimiento del hambre; por eso estamos planteando poder tener un refuerzo en las copas de leche y comedores que tenemos. Reclamamos por trabajo genuino, planteamos la reactivación de las viviendas que sabemos que eso mueve el trabajo y el mercado interno. También exigimos regulación del terrenos para que la gente se pueda anotar y adquirir un terreno. Estamos juntos en la lucha distintas organizaciones. Tenemos respeto por el intendente, pero es momento de dejar de hablar de la herencia porque hoy estamos peor”, expuso.

“Lamentablemente nos han pateado varias reuniones. El 3 de abril, las organizaciones presentamos una nota en mesa de entrada para tener una reunión con el intendente y no tuvimos respuesta. Esto no nos pasó con ningún gobierno, hemos sido opositores a todos los intendentes, pero los acuerdos se han cumplido. Esta es la primera vez que manifiestan que incorporarán gente a cooperativas, perdemos tiempo en reuniones, y no pasa nada”, manifestó.