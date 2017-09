Evalúan separar a un integrante del Consejo de distrito del PJ

Dentro de un proceso electoral que ingresó en cuenta regresiva, la vida interna del Partido Justicialista comienza a exhibir definiciones y posicionamientos de cara a octubre.

En las últimas semanas, la noticia de que el integrante del Consejo partidario Martín Idiart (secretario técnico profesional en dicho ámbito) decidió sumarse como coordinador al actual gobierno comunal, generó controversias en el seno partidario.

“La noticia de la designación nos sorprendió. Fue una decisión que nadie esperaba en el Consejo del partido. Creo que fue una mala decisión”, estableció el presidente del PJ, Oscar Colombo.

“Él tendría que haberse comunicado con los integrantes del Consejo del Partido para que tomen conocimiento de la decisión que tomó, por lo menos para darle fundamento a ese dicho ‘El que avisa no traiciona’. En función de la actitud que tomó, se expondrá el caso y se tomará una decisión de su permanencia o no dentro del Consejo partidario”, señaló también el dirigente.

Para Colombo, Idiart incurrió en un hecho de ‘deslealtad’. “No transmitió la decisión que iba a tomar y además es funcional a un espacio que está totalmente en contra de la doctrina peronista. Acá claramente hay intereses personales, es un caso similar al que se dio con Roberto Castro, pero esta situación es de más gravedad porque él desempeña un cargo en la Secretaría profesional y Técnica del partido”, observó, adelantando que en lo personal, pediría la expulsión de Idiart del Consejo partidario.

“Veremos cuál será la actitud de los diferentes miembros, pero voy a proponer que sea destituido. La expulsión del partido es algo muy difícil, pero que no pertenezca más al Consejo es una decisión que la podemos tomar cuando nos reunamos”, sentenció.

Una dura respuesta

A través de un escrito que hizo público en las últimas horas, Idiart salió al cruce de las expresiones de Colombo, exponiendo que el que asumió recientemente es ‘un rol institucional’ con el fin de seguir haciendo lo que hace desde hace 17 años como guardavidas.

Más allá de la referencia a su decisión de transformarse en coordinador de seguridad en las playas, el escrito porta duras críticas a la conducción del PJ local.

“Nuestro Movimiento está sufriendo una atomización sin precedentes, de la cual gran parte de nuestra dirigencia pareciera estar ajena. El trabajo territorial, la sensibilidad social, la militancia de base, ya no son reconocidas. Existe toda una joven y nueva generación que ha sido desestimada, relegada y excluida. Las bases, cansadas de ver como se diluyen sus reclamos, ya no ejercen la sana y necesaria presión para que la conducción no desvíe su rumbo”, escribió Idiart, aseverando que se trata de una conducción “depreciada, desubicada en tiempo y espacio, que acusa a militantes honestos de desleales, de traidores funcionales a intereses antiperonistas y pide su expulsión y destitución”.

Para el joven militante enrolado en los últimos años en “Kolina”, esa dirigencia apunta ‘a mantener sus posiciones políticas y su estado de bienestar económico’. “Parasitan nuestro esfuerzo militante diario para vivir de la política y sostener su deslegitimada, tirana e incoherente conducción”, arremetió, pidiendo que el PJ convoque inmediatamente a elecciones para permitir al movimiento ‘organizarse y resurgir’, crítico de dirigentes a quienes señala como ‘responsables de la histórica derrota peronista en Berisso’.