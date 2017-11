El CEYE aventaja a Villa Elisa en el repechaje de la zona B

En un interesante partido por el repechaje de la zona B, el CEYE se llevó el primer punto de la serie ante Deportivo Villa Elisa, al imponerse por 71 a 61. El partido fue parejo y la luz de diferencia se consiguió en el tercer cuarto, en el que la visita careció de precisión y tuvo muchas pérdidas. Sobresalió el trabajo de Jorge Rubio, que anotó 19 unidades, y estuvo bien acompañado por el juvenil base Ezequiel Verbitchi con 16 puntos y 8 rebotes En los de Zona Norte, lo mejor pasó por las manos de Vieira que anotó 12 tantos y sumó 9 recobres.

El primer cuarto mostró cómo iba a desarrollarse el resto del partido: en forma pareja, con la intensidad defensiva como clave. Deportivo Villa Elisa empezó muy bien, con un gran Vieira haciendo daño en el poste bajo. Un triple de casi mitad de cancha de Roncoroni puso el 14-9 para la visita, lo que obligó a Begueríe a pedir un tiempo muerto. A partir de allí el partido dio una vuelta de timón y el CEyE empezó a jugar mejor para, con el alero Rubio muy activo, cerrar el cuarto a su favor por la mínima (17 a 16).

En el segundo chico volvió a suceder lo mismo. Villa Elisa defendió bien y se pudo poner arriba por 3 puntos, pero un inspirado Lautaro Alí desde la larga distancia puso al conjunto de la bajadita arriba 34 a 30 al descanso.

En el principio de la segunda parte se produjo el quiebre del partido. Los dirigidos por Yangüela no estuvieron muy certeros con los pases ni en los bloqueos por el rebote y el local se puso arriba 41-33 con el aporte de 8 tantos de Andrés Noetzly que hasta aquí no había aparecido en el juego producto de un dolor muscular. El tecnico visitante pidió el primer tiempo muerto del parcial, pero no logró acomodar a sus dirigidos y las cosas siguieron iguales, por lo que el CEYE cerró el chico arriba por 53 a 43.

En el último cuarto, los locales pudieron tranquilizar su juego con un buen momento de sus valores más experimentados como Aureliano Falocco y Carlos Rainski. Con las posesiones largas como clave, la ventaja llegó a los 15 puntos. Pero al cierre del partido de Villa Elisa ajustó la defensa, corrió la cancha y tuvo una buena tarea de Abalos para achicar la diferencia. De todas formas ya no habría tiempo y el marcador cerró 71 a 61 a favor de los berissenses.

Ahora las expectativas están concentradas en el juego de vuelta, que se disputará este domingo por la noche en Villa Elisa. De imponerse, el elenco berissense se asegurará la permanencia en la zona B1 para la próxima temporada.

La síntesis

CEYE 71

Lautaro Alí 13; Ezequiel Verbitchi 16; Jorge Rubio 19; Andrés Noetzly 8; Federico Arias (FI); Valentín Altavista, Carlos Rainski 7; Lucio Casassa 4 y Aureliano Falocco 4.

DT: Elias Begueríe.

Deportivo Villa Elisa 61

Ulik 11; Roncoroni S. 11; Villafañe 5; Chimenti 2; Vieira 12 (FI); Roncoroni N. 5; Abalos 7; Gomez 4; Zorzoli 2; Cochella 2; Torres y Petrovsky.

DT: Martín Yanguela.

Parciales: 17-16; 34-30 (17-14); 53-43 (19-13); 71-61 (18-18).

Árbitros: Franco Marcucci – Jorge Morales.

Estadio: CEyE.